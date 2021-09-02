Сбер вложит $30 млн в докапитализацию филиала в Дели

Сбер принял решение о докапитализации своего отделения в Дели примерно на $30 млн в свете намерений России и Индии по кратному увеличению товарооборота, рассказал старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов в рамках бизнес-диалога «Россия-Индия» на ВЭФ-2021.

Индия является стратегическим партнером России, напомнил модератор сессии, ректор московской школы управления «Сколково» Юрий Левин. Страны поставили амбициозную цель: к 2025 году увеличить товарооборот до $30 млрд, а объем инвестиций – до $50 млрд долларов. Первый показатель пока составляет только $10 млрд, а второй – $30 млрд, то есть международное сотрудничество имеет существенные перспективы для развития. Принять участие в этом процессе намерен и Сбер.

«СберБанк ведет ESG-повестку, всем известную и заметную на российском рынке. Мы оперируем инструментами облигационных зеленых заимствований и работаем с ними, мы являемся оператором рынка и реализуем международные системы так называемых «зеленых сертификатов», удостоверяющих происхождение энергии из альтернативных источников – ветра и солнца. И это мы можем предлагать и предлагаем и российским компаниям, и компаниям с иностранным участием, в том числе индийским, и готовы это продвигать на индийском рынке», — отметил Владимир Ситнов.

По его словам, в Дели уже больше 10 лет полноценно и успешно работает филиал Сбера, который обслуживает порядка 30% платежей между Россией и Индией. Задачи, которые стоят между странами по кратному увеличению товарооборота, вселяют оптимизм и уверенность, поэтому Сбер намерен вложить средства в дальнейшее развитие филиала.

«Мы очень на это рассчитываем, поэтому недавно мы приняли решение о дополнительной капитализации нашего филиала. Порядка $30 млн, которые будут вложены по сути дела в экономику предприятий наших индийских партнеров, которые будут размещены на территории Индии. Дополнительно мы подали в регуляторные органы заявление об открытии филиала в Мумбаи, что мы, надеюсь, сделаем в следующем году. Поэтому мы очень позитивно смотрим на все то, что у нас происходит в Индии», — резюмировал он.