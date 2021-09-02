Сбер поддерживает идею отмены НДС на золото

НДС на золото должен быть отменен, потому как этот налог сильно ограничивает возможности приобретения и торговли этим драгоценным металлом физическим лицам. Такое заявление в ходе сессии «Вечные ценности: перспективы золота и драгметаллов» на проходящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

«Очевидно, что наличие НДС крайне ограничивает возможности приобретения золота и торговли им физическими лицами. Мы всячески приветствуем концепцию по отмене НДС на золото, потому что в такой золотодобывающей стране, как Россия, люди должны, как мне кажется, защищать свои инвестиции золотом, а не криптовалютами, как некоторые делают это сейчас», — сказал Попов.

Заместитель председателя правления Сбера также рассказал о новых инструментах, которые банк подготовил для более удобного вывода сырьевых компаний на биржу.

«Очевидно, что у металлов есть хороший потенциал на биржах. Наш банк подготовил новый набор инструментов, который позволит компаниям еще быстрее выходить на биржу – мы создали свою компанию SPAC (тип компании, созданной специально для слияния с частной компанией, планирующей выйти на биржу, минуя классическое IPO – прим.ред.), которая в октябре будет зарегистрирована на Лондонской бирже. Нам кажется, что спрос на сырьевые компании сейчас хороший, у компаний хорошая экономика, и это может являться хорошим стимулом для размещения на бирже. Соответственно, мы будем рады обсуждению подобных перспектив с потенциальными компаниями», — передает слова топ-менеджер Сбера корреспондент «Газеты.Ru».



ВЭФ-2021 проводится во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Главная тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».