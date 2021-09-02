Сбер и РРПК подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о намерении финансирования строительства четырех больших морозильных рыболовецких траулеров в объеме 400 млн долларов США. Документ подписали первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин и председатель совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Глеб Франк.

»«Русская Рыбопромышленная Компания» — давний партнер Сбера, с которым мы заключаем не первое соглашение. Мы рады инвестировать в компанию, которая усиленно развивает рыболовецкий флот на Дальнем Востоке и является одним из крупных работодателей в регионе. Кроме мощности и эффективности промысла новых супертраулеров, важно отметить и то, что они отвечают принципам экологичности, которые поддерживает Сбер», — заявил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Сбер выступит кредитором и финансовым партнером предприятия в рамках этого соглашения. Всего для РРПК будет построено 11 супертраулеров — самых крупных и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов, их планируют строить в Санкт-Петербурге. Первое судно уже прошло промысловые испытания. Еще шесть судов находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях (три судна спущены на воду, ведётся монтаж фабрик). Новое соглашение даст толчок к строительству следующих четырёх судов. После спуска на воду все траулеры направятся в Приморье для пополнения рыбодобывающего флота РРПК.

Председатель совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Глеб Франк отметил, что для них наступает ключевая веха – они профинансировали четыре судна из 11, в строительстве которых выступает партнером Сбербанк. Таким образом, будет закрыт финансовый пакет на всю программу Новостроя.

«Новые суда не зря называются супертраулерами. Они суперпроизводительны: не только могут вылавливать 60 тысяч тонн рыбы в год, но и эффективно ее перерабатывают. В отличие от существующих судов, новые способны делать продукты для конечных рынков – филе и сурими. Они суперэкологичны: потребление пресной воды сведено к нулю, углеродный след супертраулера самый низкий среди судов рыбопромыслового флота. В течение 4-5 лет мы должны получить все оставшиеся суда серии», — добавил он.