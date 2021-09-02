В России выявлено 18 985 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 18 985 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 18 368 случаев инфекции.

Отмечается, что у 7,7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 798 человек, при этом вылечились 18 669 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1864), Санкт-Петербург (1330), Московская область (614). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (6).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавируса. За весь период умерли 184 812 человек, выздоровели 6 218 048 человек.

Ранее стало известно, что в России разработали тест-системы, которые позволяют быстро обнаружить различные штаммы коронавируса, в том числе выявленные не так давно «лямбду» и «йоту».

До этого первый заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что вакцинацию от коронавируса в России прошли более 45 млн человек.