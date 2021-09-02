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Правительство обеспечило решение съезда ЕР: пенсионеры получили единовременные выплаты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать неработающие и работающие военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Первыми средства получат граждане, которым начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн пенсионеров получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.

Уточняется, что для получения единовременной выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Кроме того, эти средства нельзя взыскивать по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 454 млрд руб. на единовременные выплаты пенсионерам.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания заявила, что социальные выплаты получат около 43 млн россиян. Она подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября. Голикова сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом, на котором был проработан механизм предоставления такой выплаты.

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