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Сбер и ООО «Легандагро Приморье» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Восточном экономическом форуме Сбер, СберИнвест и ООО «Легендагро Приморье» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали председатель Дальневосточного банка СберБанка Андрей Черкашин, вице-президент СберБанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров СберИнвест Оскар Рацин и генеральный директор ООО «Легендагро Приморье» Дмитрий Савенков.

Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям: оказание полного спектра банковских услуг, комплексное банковское обслуживание счетов; внедрение современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами и продуктами; повышение операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий; взаимодействие по расширению и улучшению качества обслуживания сотрудников общества в рамках зарплатного проекта; обмен опытом по вопросам разработки программ обучения для сотрудников общества, управления персоналом и роботизации; сотрудничество в области информационного взаимодействия в части реализации пилотных проектов по развитию цифровых технологий в сельском хозяйстве и логистике.

«ООО «Легендагро» — один из крупнейших производителей и экспортеров риса, сои и кукурузы на Дальнем Востоке, использующий новейшие технологии и инновационные подходы в своей деятельности. Мы готовы помочь компании нарастить объемы производства благодаря лучшим финансовым решениям, а также качественной аналитической и информационной поддержке», — сказал вице-президент СберБанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров СберИнвест Оскар Рацин.

Сбер может оказать компании инвестиционно-банковские услуги, включая сопровождение сделок, услуги глобального координатора и букраннера, выпуск облигаций, хеджирование рисков, аналитическую и информационную поддержку на рынке ценных бумаг.

ООО «Легендагро Приморье» также заинтересовано в услугах компаний экосистемы Сбера — СберЗдоровья, VisionLabs, SberCloud, Dialog, СберКоруса, Segmento, BI.ZONE, СберМобайла и других.

«Уверен, совместное соглашение с ООО «Легендагро» и СберИнвестиции станет дополнительным импульсом для развития сельского хозяйства в регионе. Приятно, что сегодня мы можем предложить не только финансовые услуги, но и взаимодействие в части цифровизации, а благодаря трехстороннему соглашению наша совместная работа станет еще эффективнее», — сказал председатель Дальневосточного банка СберБанка Андрей Черкашин.

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