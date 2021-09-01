Эксперт объяснил, почему Пекин сделает ставку на российский газ вместо СПГ

Газопровод «Сила Сибири» пока только выходит на проектные мощности, а потому поток в сторону Китая продолжит расти. Тем более, что в КНР растет потребность в российском газе, и в некоторых районах поставки голубого топлива полностью зависят от «Силы Сибири», заявил «Газете.Ru» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Ранее «Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай по данному трубопроводу обновили абсолютный рекорд, превысив на 5% суточные обязательства.

По словам Симонова, контракт составлен так, что ежегодно планируется приращение мощностей с целью выйти на 38 млрд кубометров.

«Китай все больше потребляет газа, а «Сила Сибири» рассчитана на район Пекина — туда, где нет других поставок. Китаю не достаточно сжиженного газа, особенно для центральных районов. Запад Китая решил проблемы за счет среднеазиатского газа, побережье — за счет СПГ, а вот центральные районы не могут закрыть потребности без российского газа», — пояснил директор фонда.

Он также считает, что климатическая повестка — отказ от угля, введение торговли углеродными квотами — объективно толкают Китай на рост потребления газа.

«Газпром» поставил по «Силе Сибири» 4,62 млрд кубометров в январе — июне этого года. Летом компания впервые раскрыла данные о выручке за поставки газа в Китай. В прошлом году она составила 44,3 млрд рублей. Эксперты отмечают, что российский газ самый дешевый для Китая.

Кроме Китая вырос экспорт в страны дальнего зарубежья — до 131,3 млрд кубометров. Компания нарастила продажу газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).