В «Газпроме» рассказали, как «Северный поток — 2» повлияет на экспорт газа

Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания ожидает в 2021 году максимальной за последние 10 лет добычи газа компанией — более 510 млрд кубометров. Об этом он сообщил на телефонной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«По нашим прогнозам, объем добычи газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд кубических метров и превысит цифру в 510 миллиардов кубометров – это максимальный уровень за последние 10 лет», — сказал он.

По его мнению, низкие запасы в подземных хранилищах газа Европы увеличат спрос на газ во втором полугодии 2021 года и в 2022 году.

Ранее в «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.