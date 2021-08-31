Экономист рассказал, почему Белоруссия не получит скидку на российский газ

Разница в цене на газ в регионах России и в соседних областях Белоруссии объясняется тарифами для внутренних потребителей, которые в ряде субъектов РФ субсидируются из бюджета. Поэтому говорить о том, что Минск может получать газ по схожей цене, что и получают сырье приграничные с Белоруссией российские регионы, неверно. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сказал, что Минск рассчитывает на сохранение в 2022 году цены на российский газ на уровне 2021 года. Кроме того, республика в дальнейшем рассчитывает на снижение цены до уровня приграничных российских регионов.

«Скорее всего, на следующий год останется та цена (на газ), которая есть. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к тому, что мы имеем на границе России и Белоруссии. Будь то на границе со Смоленской областью, Новгородской, Брянской и так далее», — сообщил Семашко журналистам в Воронеже (цитата по «Финмаркет»).

В свою очередь, Пикин считает, что сравнивать экспортные цены с тарифами внутри РФ, которые регулируются государством исходя из внутренней экономической обстановки, некорректно.

«Белоруссия не является внутренним потребителем или частью РФ и не может ориентироваться на наши тарифы. Так дешево, как Белоруссия, у России газ не покупает никто. Эти тарифы кратно ниже, чем для всех остальных стран», — считает он.

В 2021 году цена на газ для Белоруссии составляет $128,5 за 1 тыс. кубометров. Спотовые цены на газ в Европе на бирже в Нидерландах сейчас находятся около отметки в $600 за 1 тыс. кубометров.

Со своей стороны, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что вопрос о тарифах будет напрямую зависеть от подписания и всех дорожных карт с Белоруссией в сентябре.

«Россия может оставить газ по текущей цене, но я надеюсь, что это будет сделано в обмен на встречные уступки по интеграции. Иначе с какой стати продавать газ гораздо ниже европейской рыночной цены, на которую сам Лукашенко недавно ссылался, говоря, что будет закупать газ в Европе», — подчеркивает Митрахович.