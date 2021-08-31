В Германии заявили, что «Северный поток — 2» ставит в равную зависимость ЕС и Россию

Российский газопровод «Северный поток — 2» ставит в равную зависимость и Европейский союз, и Россию. Об этом заявил бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген, передает РИА «Новости».

«В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством «Северного потока 2» возникает взаимная зависимость, именно взаимная», — сказал дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что какое будущее может ждать проект после формирования нового правительства ФРГ по итогам выборов 26 сентября.

«Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить «Северный поток 2». Как это будет реализовано практически, я не знаю», — сказал Хойсген.

Ранее в Европейском союзе заявили об отсутствии нарушений со стороны Германии в связи с российским газопроводом «Северный поток — 2».