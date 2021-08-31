Акции «КамАЗа» подорожали на 40% на торгах

Акции «КамАЗа» в ходе торгов на Московской бирже во вторник выросли в моменте на 40% (до 132,1 рубля за акцию, это максимум с июля 2008 года). Бумаги компании растут после публикации финансового отчета за первое полугодие, по данным которого консолидированная выручка компании увеличилась на 40%, до 118 млрд 853 млн руб. При этом чистая прибыль выросла в 124 раза (до 3,97 млрд руб. против 32 млн годом ранее), EBITDA +11%.

«Рост обусловила очень хорошая отчетность за первое полугодие, а также, как мы считаем, заявление правительства о выделении средств на компенсацию процентов по нашим инвестициям», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе автопроизводителя.

На прошлой неделе пресс-служба правительства РФ сообщила о выделении более 1 млрд руб. на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КамАЗа», распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Решение было принято после его рабочей поездки на завод автопроизводителя в Набережные Челны в начале июня, по итогам которой Минпромторгу и Минфину было поручено предусмотреть дополнительное финансирование на планы по развитию «КамАЗа», а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета. Как ранее сообщал «КамАЗ» в годовом отчете, объем его инвестиций в 2021 году составит более 17 млрд руб., из которых на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд, более 4 млрд — на НИОКР.

Также ранее «КамАЗ» заявлял о перезапуске переговоров с группой Sollers Вадима Швецова о создании альянса, которые застопорились из-за пандемии. Стороны рассматривают несколько сценариев, в том числе возможный обмен активами, но о поглощении речь не идет, говорил глава «КамАЗа» Сергей Когогин. На фоне этого акции Sollers прибавляют в цене во время торгов 31 августа 11,5%.

По мнению аналитиков, спекулятивный интерес к акциям крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей сохранится в краткосрочной перспективе и вызван ожиданием высоких дивидендов. При этом с учетом того, что free-float данных акций не очень большой, их динамика подвержена риску резких скачков.

«В бумагах «КамАЗа» достаточно часто происходят сильные движения в силу их невысокой ликвидности. Однако импульс роста в начале этой недели — один из наиболее сильных в последние годы», — сказал «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его словам, рост финансовых показателей компании обусловлен увеличением продаж грузовых автомобилей на 45% в годовом выражении и 47% — в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники.

«Спекулятивный интерес инвесторов к бумагам может сохраниться в краткосрочной перспективе, что открывает дорогу к обновлению многолетних максимумов», — отметил он.