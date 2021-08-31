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Аналитики рассказали, где в Москве впервые за год подешевело жилье

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В июле в Юго-Восточном административном округе Москвы, где строят больше всего жилых комплексов массового сегмента, цены на новостройки упали впервые за последний год. По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя стоимость квадратного метра сократилась здесь за месяц на 1,5%. В июле застройщики продавали жилье в этом округе в среднем за 229 тыс. рублей за кв. м против 232 тыс. за кв. м в июне.

ЮВАО стал единственным округом в столице, в котором было отмечено снижение средней цены в июле 2021 года. В большинстве других локаций цены повысились на 1-4%.

Между тем в ЮВАО больше всего новостроек эконом- и комфорт-класса. По данным «Метриум», здесь девелоперы реализуют 17 проектов застройки и предлагают в них 3,6 тыс. квартир, что составляет 29% от общего числа квартир в массовых новостройках Москвы в продаже.

Снижение цен в ЮВАО произошло впервые за последний год, когда в целом на рынке новостроек средняя стоимость квадратного метра повысилась с 181 тыс. рублей в июле 2020 года до 249 тыс. рублей в июле 2021 года, то есть на 38% больше.

Как считает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке недорого жилья в Москве может свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов из-за изменения условий льготной ипотеки в Москве, которые вступили в силу с 1 июля.

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«На Юго-Востоке строится жилье преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит. С завершением программы субсидирования и с ростом ставок по ипотеке очевидно, что спрос также скорректируется. Именно поэтому девелоперы уже начинают пересматривать подходы к ценообразованию», — считает она.

Как писала «Газета.Ru», в попытках компенсировать рост цен и снижение доступности льготной ипотеки девелоперы вдвое увеличили дисконты на новое жилье в Московском регионе. В «старой» Москве процент единовременного дисконта (прямое снижение цены в прайсе) вырос почти в три раза, в Новой Москве — в четыре раза.

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