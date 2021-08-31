В ЕС не зафиксировали нарушений со стороны ФРГ в связи с «Северным потоком — 2».

В Европейском союзе заявили об отсутствии нарушений со стороны Германии в связи с российским газопроводом «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо польских депутатов, направленное на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам политика, если СП2 будет соответствовать законодательству, оснований заводить дело в отношении Германии нет.

Европейские депутаты в своем запросе задались вопросом, запустит ли Еврокомиссия процесс в отношении ФРГ за якобы «антиевропейский характер» проекта. Их интересовало, подтверждает ли ЕК связь между якобы «агрессивным поведением» России, увеличением ее военного потенциала и укреплением способности сохранять свою «антидемократическую систему», с одной стороны, и продажей газа в Европу — с другой.

Боррель в свою очередь ответил, что Европейская комиссия понимает, каков уровень отношений Москвы и Брюсселя в сфере энергетики и как важно для России экспортировать углеводород.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тэйлор заявил, что нашел способ остановить «Северный поток — 2».