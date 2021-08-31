В России снизились цены на жилье

Впервые за год цены на жилье в России начали снижаться. В Москве стоимость квартир в новостройках упала в июле на 1,5%, сообщает газета «Известия».

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%», — рассказал изданию директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Снижение цен в столице может быть связано с изменениями в политике девелоперов, полагает партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее словам, они начинают пересматривать подходы к ценообразованию после того, как поменялись условия программы льготной ипотеки и с выросли ставки.

Аналитики «Метриум», в свою очередь, прогнозируют, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках столицы может упасть на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%.

Ранее сообщалось, что в попытках компенсировать рост цен и снижение доступности льготной ипотеки девелоперы вдвое увеличили дисконты на новое жилье в Московском регионе. В «старой» Москве процент единовременного дисконта (прямое снижение цены в прайсе) вырос почти в три раза, в Новой Москве — в четыре раза.