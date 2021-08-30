Россиянам назвали самую выгодную дату полета в Турцию

Компании-туроператоры назвали самую выгодную по стоимости дату полета в Турцию. Об этом сообщают «Известия».

В компании-туроператоре Tui самой выгодной по цене датой для заезда в Турцию является 1 сентября.

«Многие, кто планирует отдых в сентябре, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку», — отметил туроператор.

По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета из России в Турцию и обратно на сентябрь составляет 20,8 тыс. руб., что ниже на 14,4%, чем в августе.

Между тем поисковик авиабилетов Aviasales в сентябре отмечает и более низкую среднюю цену полета — 18 296 руб.

Турция в августе возглавила рейтинг самых популярных у российских туристов воздушных направлений. Она также лидирует и по стоимости туров: при двухместном размещении в отеле «три звезды» с завтраками можно найти недельный тур за 11,5 тыс. руб., средняя цена билетов в оба конца составит 20,8 тыс. руб. По сравнению с августом число запросов на перелет в эту страну в сентябре выросло на 42%.

После Турции в тройке популярных курортных направлений находится Греция с ценой в 26 928 руб. за билеты в обе стороны и Кипр, куда можно приобрести билеты в среднем за 24 010 руб.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место по числу туристов в Турции: в разгар сезона в Турцию приехали 807 тыс. россиян. На втором месте по итогам семи месяцев расположилась Германия (1,26 млн туристов), на третьем — Украина (1,12 млн).