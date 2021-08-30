Финансист назвал самую стабильную валюту

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что швейцарский франк исторически является одной из самых стабильных мировых валют. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

«Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — подчеркнул Бабин.

Он отметил, что швейцарский франк благодаря совокупности своих характеристик наряду с долларом США является одной из самых защищенных валют.

Он добавил, что «очередной кризис вновь докажет статус» швейцарского франка как надежной валюты.

Ранее эксперт объяснил, что россиянам следует вкладываться в качество своей жизни или в материальные активы, так как в случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной.

По мнению специалиста, вопрос сохранения собственных средств во время инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни.