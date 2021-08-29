Сахар войдет в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

Правительство приняло распоряжение, согласно которому на рынке сахара можно будет использовать механизм государственных интервенций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

Интервенции — это инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае ощутимого роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что Кремль позитивно оценивает работу правительства по сдерживанию цен на продукты.