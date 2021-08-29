Россиянам объяснили, как защитить сбережения в случае ускорения инфляции

Россиянам следует вкладываться в качество своей жизни или в материальные активны, так как в случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ (организация запрещена в России) «Универ Капитал» Андрей Верников.

По его мнению, вопрос сохранения собственных средств во время инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни. По этой причине необходимо делать упор на инвестиции в повышение качества жизни — в образование, приобретение недвижимости или заботу о здоровье.

К числу способов частичной защиты от инфляции эксперт также причислил вложения в материальные активы, в частности, золото и серебро, а также в акции растущих бизнесов. Однако ни один из этих инструментов не способен полностью гарантировать защиту вложенных средств от обесценивания, заключил Верников.

Ранее сообщалось, что валютные сбережения из-за низких ставок не пользуются большой популярностью у россиян. Однако покупать валюту все-таки стоит, если планируются инвестиции или крупные покупки. В долгосрочной перспективе такая диверсификация может оказаться оправданной.