Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» получила главный приз «Армии-2021»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), которая производит современное российское ракетное оружие, получила главный приз «Армии-2021», сообщает ТАСС.

Кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри, получил из рук начальника Генштаба Вооруженных Сил России, генерала армии Валерия Герасимова гендиректор КТРВ Борис Обносов.

Кроме того, награды получили и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса. Центр имени Хруничева наградили за создание ракет «Ангара», «Адмиралтейские верфи — за создание группировки неатомных подводных лодок, а НПП «Рубин» получил награду за поставки автоматизированных систем управления.

По словам главы Генштаба генерала Герасимова, боевые системы российского производства стоят на страже России круглосуточно, в том числе — и в космосе.

«Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ», — заявил Валерий Герасимов.

Ранее на форуме «Армия-2021» представили боевой экзоскелет с двигателями.