Военным базам США в Европе запретили покупать энергоресурсы у России

Американским военным базам в Европе запретили заключать контракты на покупку энергоресурсов из России. Это следует из уведомления Министерства обороны США, которое опубликовано на сайте Федерального реестра. Официально документ опубликуют позднее – 30 августа.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, который вносит изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS), чтобы обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — говорится в документе.

В нем говорится, что это должно усилить меры, которые принимаются для обеспечения энергетической безопасности. При этом из этого правила допускаются некоторые исключения, следует из сообщения. Кроме того, в документе отмечается, что запрет распространяется только на Европу, а на Азию – нет. Например, это касается тех частей Турции, которые находятся в Азии.

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