Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Волейболист Спиридонов: «Наполи» убьет этот «Спартак» 20:32
Мать распылившего газ в лицо женщине блогера оценила поступок сына 20:24
В Ивановской области женщина напала с ножом на священника из-за голосов... 20:20
Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду попрощался... 20:16
В Белом доме предупредили о новом теракте в Кабуле 20:03
Певец Лоза считает, что у «Спартака» нет шансов в Лиге Европы 20:01
Менеджер Анжелики Агурбаш ответил на сообщения о задержании певицы 19:59
Посол России в Афганистане назвал причину теракта у аэропорта Кабула 19:50
Максим Галкин рассказал об устроенной пьяным Басковым выходке 19:45
Бывший гендиректор «Локомотива» заявил, что хотел бы пригласить Бузову... 19:43

Военным базам США в Европе запретили покупать энергоресурсы у России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Американским военным базам в Европе запретили заключать контракты на покупку энергоресурсов из России. Это следует из уведомления Министерства обороны США, которое опубликовано на сайте Федерального реестра. Официально документ опубликуют позднее – 30 августа.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, который вносит изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS), чтобы обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — говорится в документе.

В нем говорится, что это должно усилить меры, которые принимаются для обеспечения энергетической безопасности. При этом из этого правила допускаются некоторые исключения, следует из сообщения. Кроме того, в документе отмечается, что запрет распространяется только на Европу, а на Азию – нет. Например, это касается тех частей Турции, которые находятся в Азии.

Ранее США решили прекратить закупки российских двигателей РД-180 для своих ракет Atlas V. Глава консорциума ULA Тони Бруно заявил, что США заканчивают производство этих ракет. Поставки РД-180 были важным источником дохода для российской космической отрасли. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Добро пожаловать домой»
Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
«Все воюют против всех»: что ждет Афганистан после терактов
Кто и почему устроил серию взрывов в районе аэропорта Кабула
«Слепок со сценария Трампа»: грозит ли Байдену импичмент
Республиканцы потребовали отставки Байдена после гибели военных США в Кабуле
Пилоты разбившегося Су-24 госпитализированы с переломами рук
В Белом доме предупредили о новом теракте в Кабуле
Собянин рассказал, когда из Москвы уберут скульптуру в виде комка глины
Пентагон запретил базам США в Европе приобретать энергоресурсы у России
Новости и материалы
Волейболист Спиридонов: «Наполи» убьет этот «Спартак»
Мать распылившего газ в лицо женщине блогера оценила поступок сына
В Ивановской области женщина напала с ножом на священника из-за голосов в голове
Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду попрощался с «Ювентусом»
Певец Лоза считает, что у «Спартака» нет шансов в Лиге Европы
Менеджер Анжелики Агурбаш ответил на сообщения о задержании певицы
Посол России в Афганистане назвал причину теракта у аэропорта Кабула
Максим Галкин рассказал об устроенной пьяным Басковым выходке
Бывший гендиректор «Локомотива» заявил, что хотел бы пригласить Бузову на клубное телевидение
Экстремалка из Якутии едва не погибла, пытаясь установить рекорд России
Француженки перестали загорать топлес
TikTok запретил видео со смертельно опасным челленджем
Туристы рассказали о самых распространенных видах обмана во время путешествий
Лукашенко предложил выдать метлы женам футболистов и хоккеистов и отправить их на «Белкалий»
Еще один автобус сгорел в Воронеже
Названы 5 видов пищи, которые помогут улучшить сон
Миниатюрную бутылку виски продали за £5600
Ученые: COVID-19 эволюционирует раз в неделю
Все новости
Какие изменения произошли в заданиях ЕГЭ-2022
В 2022 году ЕГЭ по профильной математике, физике и литературе станут сложнее
Треш-стрим довел блогера до СИЗО
Суд арестовал стримера, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине
Рост, импотенция, холестерин: как предсказать время смерти
Названы признаки приближающейся смерти
«Исправить хаос в фанатском сообществе»: власти Китая борются с поп-звездами
Рейтинги популярности звезд оказались под запретом в Китае
Москвичка отсудила у «Яндекс.Такси» 2,5 млн за травмы в ДТП
Ее дело может стать толчком к изменению законов, регулирующих работу такси
«Будем работать исключительно с теми, кто помогает в импортозамещении»
Глава ОСК Алексей Рахманов призвал брать пример с китайцев
«Погасла звезда русского хоккея»: 40 лет назад погиб Валерий Харламов
Никто, кроме Dre. Как гаджеты от звезд проваливались в продаже
Канье Уэст представил музыкальную колонку для создания миксов
Без золота и песен: что «Талибан*» запретил афганцам
Представитель «Талибана*» заявил о планах запретить музыку в Афганистане
Плейлист недели: OneRepublic, Эд Ширан, Ивлеева и Джарахов
Настя Ивлеева и Даня Милохин снялись в новом клипе Эльдара Джарахова
Зеленка, алкоголь, больница. Напавший на Порошенко попал в реанимацию
Мужчину, облившего зеленкой Порошенко, госпитализировали с алкогольной интоксикацией
«Талибы* доброжелательно относятся к иностранцам»
Находящийся в Кабуле социолог Максим Шугалей рассказал «Газете.Ru» о ситуации в Афганистане
«Спутник V» открывает Пхукет. Для вакцинированных туристов отменили карантин
Привитым «Спутником V» путешественникам упростили въезд на курорты Таиланда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях