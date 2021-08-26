Эксперт объяснил причины проверок производителей арматуры

Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) крупнейших производителей арматуры связаны с тем, что они «весьма недружелюбно» восприняли идею правительства платить больше налогов, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Также, по его мнению, это связано с попытками обеспечить более комфортные цены на металлургическую продукцию.

«По этой причине начались проверки, поскольку монополистическое завышение цен налицо, это очевидно. И это является проблемой с точки зрения организации и обеспечения устойчивости экономического роста в стране, потому что металлургия должна работать на рост, а не на офшоры», — сказал эксперт.

Он добавил, что если сталелитейная промышленность дает много дешевого металлопроката, дешевых труб и других продуктов, то это позволит больше строить и продавать, устанавливать более низкие цены. «Если компании руководствуются монополистическим интересом, то весь процесс стопорится», — пояснил Колташов.

Ранее ФАС сообщила об антикартельных проверках против крупнейших производителей арматуры — ПАО «НЛМК», ООО «Новосталь-М», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО УК «ПМХ». Они проходят в Москве, Туле и Липецке.

«В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — заявило ведомство.

Напомним, 31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей и должны вернуть эти деньги в виде налогов. Он отметил, что в прошлом ковидном году промышленники получили сверхприбыль из-за высоких цен на мировом рынке, при этом внутри страны они также подняли цены. После власти решили ввести пошлины на продукцию.

О противостоянии с металлургами читайте в материале «Газеты.Ru».