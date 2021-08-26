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Брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию

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Reuters

Российские таможенные брокеры спрогнозировали, что после 31 августа серьезно упадет востребованность «белорусской» схемы импорта в Россию, передает РБК.

С этой даты прекратит действовать указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость (НДС) товары, ввозимые в республику лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и внесенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие государства.

Как отметила президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская, раньше российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, задействуя местных таможенных операторов. По ее словам, это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет.

«Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — сказала она.

Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов в свою очередь ожидает, что после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, сократится на 50-70%.

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Отношения России и Белоруссии
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