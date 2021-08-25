Минторг США ввел пошлину в 210% на импорт труб из России

Министерство торговли США ввело пошлины на импорт стальных труб из России, Украины и Южной Кореи. В случае с российскими трубам пошлина достигла 210%. Документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Отмечается, что товар, на который распространяется указ, – это бесшовные трубы.

«На основании положительных окончательных определений Министерства торговли и Комиссии по международной торговле США, минторг вводит антидемпинговые пошлины на бесшовные стандартные, магистральные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Кореи, России и с Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлина на российские трубы составила 209,72%, для украинский - 23,75%, а для корейских – 4,44%.

Ранее Федеральная Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии наносит ущерб американской экономике.

В комиссии заявили, что имеют обоснованные свидетельства своего утверждения. По версии регулятора, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются корейским и российским правительствами.