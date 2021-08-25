США одобрили заявки на продажу Huawei микросхем

Американские власти одобрили заявки на получение лицензий, предназначенных для продажи микросхем китайской компании Huawei (находится под санкциями). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, речь идет о сотнях миллионов долларов.

Речь идет о микросхемах, необходимых для автомобильных компонентов: например, видеоэкранов и сенсоров, уточняет агентство. Компания Huawei с 2019 года находится под санкциями США из-за угрозы национальной безопасности. Торговые ограничения на продажу компонентов, которые Huawei использует при производстве светового оборудования и смартфонов, были введены при бывшем президенте Дональде Трампе. Нынешняя администрация Джо Байдена также занимает жесткую позицию. Например, заявки на лицензии для продажи микросхем, используемых в устройствах 5G, были отклонены.

Однако в последние несколько недель или месяцев некоторые заявки были одобрены. Агентство объясняет это тем, что Huawei стал менять свою бизнес-стратегию, делая упор на товары, которые менее подвержены санкциям США.

Представитель Министерства торговли США, комментируя это сообщение, сказал, что власти продолжат соблюдать свою политику лицензирования, «чтобы ограничить Huawei доступ к товарам, программному обеспечению или технологиям, использование которых может нанести ущерб национальной безопасности и интересам внешней политики США».

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