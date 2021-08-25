Forbes: основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России. Рейтинг 25 наиболее состоятельных женщин составил Forbes.

Согласно подсчетам издания, состояние Бакальчук выросло на 1200% за год и составило $13 млрд. Совокупное состояние всех участниц рейтинга Forbes выросло за год на $14,6 млрд.

В 2021 году Wildberries выполнила 323,8 млн заказов, что в два раза больше, чем в 2019-м. Оборот компании в прошлом году вырос на 96% и составил 437,2 млрд. рублей.

Елена Батурина, основательница компании «Интеко» и вдова бывшего мэры Москвы Юрия Лужкова опустилась на второе место — ее состояние по подсчетам издания оценивается в $1,3 млрд. Также в тройку лидеров списка Forbes вошли совладелица ПАО «Группа Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей — $1,3 млрд.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после того, как в течение суток потерял почти $14 млрд из-за падения стоимости акций компании. Безос, чье состояние оценивается в $192,4 млрд, потерял 6,76%, или $13,9 млрд.

Теперь на первом месте в рейтинге владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, чье состояние по оценке Forbes составляет $192,9 млрд.