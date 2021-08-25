Forbes: менее 1% малых российских компаний отстранили от работы непривитых сотрудников

В июле 2021 года только 0,2% малых российских компаний оформили документы об отстранении от работы сотрудников, которые не сделали вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «БухСофт».

Как выяснили эксперты, в июле официально отстранили от работы непривитых сотрудников только 28 компаний из 15 тыс. Однако санкции к таким сотрудникам, судя по всему, все-таки применяются. Так, например, за этот же период бизнес уволил 2241 сотрудника, а принял на работу только 1988. Также с апреля по июль на 10% снизилась средняя заработная плата сотрудников малого бизнеса, теперь она составляет менее 33 354 руб.

Руководитель направления «Зарплата и Кадры» программы «БухСофт» Иван Бобров в разговоре с Forbes пояснил, что такая ситуация сложилась, потому что предпринимателям легче уволить сотрудника, чем оформить его отстранение.

«Проще уволить одного по соглашению сторон и сразу взять другого», — считает эксперт.

Правила, согласно которым работодатели обязаны отстранять непривитых сотрудников, Роструд озвучил 13 июля. Тогда же в ведомстве отметили, что отказ сделать прививку также может считаться адекватной причиной для отказа при приеме на работу. При этом, чтобы отстранить сотрудника, работодатель должен получить от него письменный отказ.