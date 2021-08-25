Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Хабаровском крае во время сплава пропали четыре туриста 03:51
Депутат заявил, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров 03:49
Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего 03:32
Комментатор сравнил главу РФС с российским императором 03:31
Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только... 03:18
Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета 03:11
CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев 02:56
Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить... 02:55
Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным 02:50
Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото... 02:38

Эксперты предсказали «победу» криптовалют над наличными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Цифровые активы с высокой вероятностью заменят фиатные (символические, бумажные, кредитные, необеспеченные) деньги или будут конкурировать с ними в течение 5-10 лет. К такому выводу пришла международная аудиторская фирма Deloitte, ее исследование приводит Business Insider.

Аналитики опросили финансовых руководителей, и 80% заявили, что отрасль увидит новые потоки доходов от цифровых активов и блокчейна.

По мнению аналитиков, компании, оказывающие финансовые услуги, должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам.

По словам авторов отчета Deloitte, компании думают, как изменить свои традиционные продукты, чтобы быть готовыми к будущим потребностям своих клиентов. Участники рынка ожидают получить выгоду для своего бизнеса от ряда активов, таких как стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В отчете отмечается, что поток средств в цифровые активы увеличивается, поскольку учреждения и инвесторы все больше интересуются ими как средством сбережения. Вокруг криптовалюты наблюдается огромный рост новых бизнес-моделей, отражающих сдвиги в финансовой индустрии.

Тем не менее, крупные специалисты финансовой признали, что такая «трансформация» является камнем преткновения. Около 65% заявили, что отсутствие криптовалютной финансовой инфраструктуры является самым большим препятствием для перехода на цифровые активы. Также в качестве препятствий были отмечены риски, связанные с кибербезопасностью, нормативными требованиями и необходимостью защиты конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что криптовалютный рынок по объему почти сравнялся с финансовым. Всего на рынке сейчас существует около 6 тыс. криптовалют, а их общая рыночная капитализация составляет $1,87 трлн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Он обвинил в этом Зеленского
В партии Порошенко заявили, что его облил зеленкой «провокатор с Банковой»
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
CNN: США не смогут вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев
Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего
Опубликовано видео инцидента с семьей ребенка-аутиста в московском метро
В Хабаровском крае во время сплава пропали четыре туриста
Новости и материалы
Депутат заявил, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров
Комментатор сравнил главу РФС с российским императором
Тренер «Шахтера» заявил, что «Монако» — это не только Головин
Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета
Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить в этом году
Мамаев рассказал о своей первой встрече с Семиным
Президент «Ниццы» обвинил игрока «Марселя» во лжи из-за фото повреждений
Официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса
Байден: лидеры G7, ООН и НАТО выступят с единой позиции по отношению к талибам*
Источник: один из клубов РПЛ предложил платить легионерам не менее €800 тыс. в год
Пентагон подтвердил, что из Кабула вывезены «нескольких сотен» военных США
Норвежские футболисты извинились за секс-вечеринку на стадионе
Ученые из США оценили вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19
Сборная России разгромно проиграла США на ЖЧМ-2021 по хоккею
Госдолг России превысил 20 трлн рублей
В Уэльсе кормившую чаек женщину оштрафовали за «превращение жизни соседей в ад''
Алана Мамаева отреагировал на интервью экс-супруга «Матч ТВ»
В Тверской области ожидаются заморозки
Все новости
Помощь военным и как можно больше детей. Главное из речи Путина на съезде ЕР
Путин предложил выплатить всем военным по 15 тыс. руб.
«У него получилось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл»
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
40 лет спустя: как сложилась судьба выжившей в авиакатастрофе 1981 года
Режиссер рассказала, как уговорила Савицкую на съемку фильма об авиакатастрофе
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
«Обеление рынка»: как власти будут снижать стоимость перевозок
Эксперты ожидают, что госсубсидии на транспорт снизят цены продуктов
«Ёкарный бабай, она в столовую пошла?»: россияне раскритиковали модель Zara
Россияне негативно отнеслись к бодипозитивной рекламной кампании Zara
Синдром первоклассника: как настроить ребенка на учебу после каникул
Эксперты посоветовали готовить детей к школе в игровой форме
«Украине удалось доказать, что она — не Россия. Если это достижение»
Как Украина отметила 30 лет без СССР
«Оскорбляет и церковь, и коммунистов»: что не так с новым гербом Благовещенска
На проекте герба Благовещенска соседствуют священник и символ Октябрьской революции
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось»
Эксперт оценил попытку ВСУ «оставить совковость в прошлом» после парада в Киеве
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях