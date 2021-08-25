Эксперты предсказали «победу» криптовалют над наличными

Цифровые активы с высокой вероятностью заменят фиатные (символические, бумажные, кредитные, необеспеченные) деньги или будут конкурировать с ними в течение 5-10 лет. К такому выводу пришла международная аудиторская фирма Deloitte, ее исследование приводит Business Insider.

Аналитики опросили финансовых руководителей, и 80% заявили, что отрасль увидит новые потоки доходов от цифровых активов и блокчейна.

По мнению аналитиков, компании, оказывающие финансовые услуги, должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам.

По словам авторов отчета Deloitte, компании думают, как изменить свои традиционные продукты, чтобы быть готовыми к будущим потребностям своих клиентов. Участники рынка ожидают получить выгоду для своего бизнеса от ряда активов, таких как стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В отчете отмечается, что поток средств в цифровые активы увеличивается, поскольку учреждения и инвесторы все больше интересуются ими как средством сбережения. Вокруг криптовалюты наблюдается огромный рост новых бизнес-моделей, отражающих сдвиги в финансовой индустрии.

Тем не менее, крупные специалисты финансовой признали, что такая «трансформация» является камнем преткновения. Около 65% заявили, что отсутствие криптовалютной финансовой инфраструктуры является самым большим препятствием для перехода на цифровые активы. Также в качестве препятствий были отмечены риски, связанные с кибербезопасностью, нормативными требованиями и необходимостью защиты конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что криптовалютный рынок по объему почти сравнялся с финансовым. Всего на рынке сейчас существует около 6 тыс. криптовалют, а их общая рыночная капитализация составляет $1,87 трлн.