Минтруд назвал самые бедные регионы России

Замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев представил данные Росстата о самых бедных регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам 2020 в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, или 12,1%. Самый высокий уровень бедности был зафиксирован в Туве (34,1%), Ингушетии (30%), Кабардино-Балкарии (24,2%) и в Республике Алтай (больше 23%).

Наименьший уровень бедности был отмечен в Москве, Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, в Татарстане, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Чукотке. В данных регионах число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет от 5 до 10%.

По словам Лебедева, чтобы вывести людей из бедности нужно организовать максимально эффективную занятость и заняться социальной сферой, в том числе социальным контрактом.

Ранее сообщалось, что в России выросла детская бедность.