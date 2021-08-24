Исследование: россияне чаще кладут деньги на карту, чем снимают

Россияне чаще кладут деньги на карту через банкоматы, чем снимают с них средства, показало исследование банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В первом полугодии 2021 года на внесение пришлось 76% всех операций, а на снятие – только 24%.

«По сумме операций (имеется в виду объем средств. – «Газета.Ru») это соотношение оказалось также в пользу внесения: 56% против 44% соответственно. Такую модель поведения клиентов аналитики объясняют тем, что россияне с помощью банкоматов чаще стараются вносить деньги на счета, чтобы затем оплатить, к примеру, квитанцию ЖКУ или внести минимальный платеж по кредиту. Крупные же суммы снимают реже и для более серьезных покупок или обмена валют», — говорится в исследовании.

При этом средний чек снятия составил 25 847 руб. (+17%), а внесения — 10 119 руб. (+10%). Это может быть связано с тем, что россияне во время пандемии стараются реже посещать общественные места, и снимают более крупные суммы за один раз, говорится в исследовании.

Самые популярные операции в банкоматах:

• мобильная связь – средний чек 375 руб. (+37%);

• ЖКУ – средний чек — 2928 руб. (+9%);

• Интернет и ТВ – средний чек 587 руб. (+26%).

Между тем в 2021 году россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами. Этот тренд наметился еще в прошлом году, во время пандемии коронавируса. За первое полугодие число снятий в банкоматах снизилось на 22%, а внесений – на 34% (по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году).