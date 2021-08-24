«Эльгауголь» оценила стоимость железной дороги до Охотского моря

Угольная компания «Эльгауголь» оценила стоимость проведения частной железной дороги от своего месторождения до Охотского моря, а также строительство там порта в почти 100 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора «Эльгауголь» Александра Исаева заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву.

Согласно смете, представленной в письме, общая сумма проекта оценивается в 97 млрд рублей. Из этой суммы 37,3 млрд будет стоить непосредственной железная дорога, 28,4 млрд рублей будет потрачено на закупку и доставку на место подвижного состава, а 31,4 млрд рублей будет стоить строительствопорта у поселка Чумикан на побережье Охотского моря.

Стоимость одного километра железной дороги, таким образом, составляет 74,6 млн рублей. Издание указывает, что, по данным РЖД, стоимость строительства 1 км железной дороги в рамках проектирования развития участков Восточного полигона оценивается в сумму от 300 млн рублей до 600 млн рублей.

«Капитальные затраты на строительство железнодорожной линии сформированы исходя из нормативов для инфраструктуры необщего пользования, что обеспечивает удельные показатели проекта существенно ниже, чем значения, применяемые при проектировании и строительстве РЖД», — указано в письме Исаева к Минтрансу.

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