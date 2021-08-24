Аналитик предрек биткоину новый исторический максимум

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил в беседе с телеканалом «360», что курс биткоина может обновить исторический максимум.

Накануне стоимость этой криптовалюты превысила отметку в $50 тысяч впервые с 15 мая.

Эксперт спрогнозировал, что на этом рост курса биткоина не остановится.

«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — отметил Голубовский.

По его словам, к этому располагает макроэкономическая обстановка, так как «деньги печатаются».

Аналитик также посоветовал не заниматься спекуляциями с биткоином.

«Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх», — пояснил Голубовский.

Ранее генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон сообщил «Газете.Ru», что цена биткоина растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре и на притоке средств инвесторов в альткоины.