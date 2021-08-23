Соглашение ЕАЭС по навигационным пломбам подпишут в октябре

Россия и остальные четыре страны-члена Евразийского союза подпишут соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов в октябре. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Подписание соглашения запланировано в октябре текущего года», — сказал Давыдов.

Предварительно документ должен одобрить совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), добавил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

«Проект соглашения мы представим совету ЕЭК в сентябре», — объяснил Владимиров.

Навигационные пломбы сейчас используются при транзите грузов, находящихся под санкциями в России, например, при их перемещении из Европы в Китай. После подписания упомянутого соглашения они станут обязательны для всех авто- и железнодорожных перевозок на территории ЕАЭС. Сейчас, с учетом НДС, навешивание такой пломбы на фуру стоит 1224 руб., снятие – 996 руб., стоимость в сутки — 2500 руб. При перевозке грузов на железнодорожном транспорте пломбы обходятся дороже: навешивание стоит 2448 руб., снятие — 1992 руб., стоимость в сутки — 2500 руб.

«Газета.Ru» выяснила, как это нововведение будет работать на практике.