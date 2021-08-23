МВФ выделил России $18 млрд

Вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ), передает РБК.

Всего было выделено 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд, из них $275 млрд достались развивающимся странам. Государства СНГ и Грузия получили $25 млрд, а Россия — около $17,5.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Ожидается, что выделенные средства должны помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.

Специальные права заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. SDR не имеет физическую форму и определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

В настоящее время в обращении находятся 204 млрд SDR, что соответствует примерно $290 млрд, теперь же общее количество SDR достигнет 660 млрд.

Ранее МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.