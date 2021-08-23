В Рыбном союзе рассказали, когда подешевеет красная икра

Путина в этом году протекает удачнее, чем в прошлом, и благодаря этому в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России, и цены на нее немного снизятся. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Прошлогодняя путина оказалось очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими. Также в прошлом году были предприняты серьезные усилия по борьбе с браконьерской икрой и икрой, поставляемой по «серым» схемам. Это тоже отразилось на цене. Массовый покупатель посчитал этот продукт дорогим и покупал его только по праздникам», — пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин «Газете.Ru».

Ранее компания GfK (отслеживает покупки домохозяйств по всей стране) подсчитала, что продажи красной икры за последний год упали на 20%.

В среднем потребители сейчас покупают красную икру раз в пять месяцев по 236 граммов, оценили аналитики. Согласно их подсчетам, россияне покупали красную икру в упаковке на 7,5% реже, чем год назад. При этом снижаются продажи именно натуральной икры, а вот продажи заменителей немного выросли (на сколько именно, не уточняется).

Снижение потребления красной икры зафиксировала и другая исследовательская компания — Ipsos. По их данным, во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, среди всех жителей крупных городов составила 18,5%. Годом ранее она составляла 20,4%. Большинство опрошенных россиян употребляют икру реже раза в месяц — 74,2% (год назад 70,4%). Еще 14% сказали, что едят ее раз в месяц (год назад — 16,6%), 0,2% — что раз в день и чаще (год назад — 1,4%).