Самая дорогая квартира для посуточного съема в России стоит больше 4 МРОТ

Самую дорогую квартиру для посуточной аренды можно найти в Ялте, выяснили специалисты «Авито Недвижимости» (исследование есть у «Газеты.Ru»). Ее стоимость составляет 55 тыс. руб. в сутки — это примерно 4,3 МРОТ, который в этом году установлен на уровне 12 792 руб.

В исследовании не указано, где именно находится эта квартира, но, по данным портала «Авито», самая дорогая квартира в городе с посуточной арендой — это четырехкомнатный пентхаус в доме по улице Игнатенко, общей площадью 280 кв. м. с видом на залив.

close 100% avito.ru

На втором месте — квартира в Сочи за 50 тыс. руб. в сутки, на третьем — Москва (41 тыс. руб.). В пятерку также вошли Севастополь и Санкт-Петербург с квартирами по 25 тыс. руб. в сутки.

А вот наиболее доступные варианты оказались в Астрахани и Брянске: в этих городах самые дорогие квартиры стоят 3,5 тыс. руб. в сутки.

Самая высокая средняя цена на посуточную аренду, как и квартира с первого места, оказалась в Ялте — 3,5 тыс. руб. в сутки. За ней следуют Сочи (3 тыс. руб.), Севастополь (2,5 тыс. руб.), Москва (2,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (2,2 тыс. руб.).

Самые низкие среднесуточные цены — в Барнауле, Челябинске и Брянске — 1300, 1290 и 1200 руб. в сутки соответственно.

Больше всего средние цены за год выросли в Горно-Алтайске, Казани и Махачкале – на 33% (с 1500 до 2000 руб. в сутки).

Ранее «Газета.Ru» писала, что активность на рынке недвижимости началась из-за того, что квартиросъемщики возвращаются в крупные города. На фоне спроса на аренду могут повыситься и цены. По оценке аналитиков «Циана», рост составит 3-5% при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится. А вот аналитики Est-a-Tet прогнозируют, что ставки на аренду могут вырасти на 7-10% в ближайшие 2-3 месяца.