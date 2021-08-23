Глава «Нафтогаза» назвал способ «предотвратить войну» с Россией

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в качестве способа предотвратить возможную войну с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Витренко, введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» якобы грозит прекращением транзита газа через Украину, а это повышает вероятность войны с Россией.

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока 2» — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита [газа] через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — заявил Витренко.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Киев рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией, так как «просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга в Ленобласти до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее «Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму.