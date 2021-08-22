Завершена укладка «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании

Закончена укладка труб второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.

В воскресенье, 22 августа, трубоукладочное судно пересекло границу датской ИЭЗ рядом с Померанской бухтой. В проектной компании Nord Stream 2 AG пока не комментировали эту информацию.

4 июня стало известно о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». Сообщалось, что «Газпром» готов заполнять трубопровод газом.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.