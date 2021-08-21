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Банки намерены удвоить выдачу семейной ипотеки в 2021 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России с каждым месяцем увеличивается спрос на льготную семейную ипотеку после того, как условия ее получения были обновлены. Объемы выдач таких кредитов могут вырасти вдвое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ряда банков.

В минувший вторник, 17 августа, председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении продлить ипотечную программу до конца 2023 года. Правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей.

Правом воспользоваться льготной ипотекой под 6% обладают родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит можно получить как для приобретения квартиры, так и для строительства частного дома. Срок действия льготной ставки будет действовать на протяжении всего срока займа.

Запуск программы льготной ипотеки в апреле 2020-го рассматривался как антикризисная мера в условиях пандемии, направленная на поддержку строительства и населения, и, согласно первоначальным планам, она должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Впоследствии правительство продлило программу до июля 2021-го, а накануне расширило до 2023-го.

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