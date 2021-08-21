Специалист рассказал, как определить невыгодные условия в кредитном договоре с банком

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о том, как банки стремятся заключить в кредитный договор с заемщиков невыгодные для него условия.

По его словам, одним и наиболее распространенных случаев является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. Однако, как отметил юрист, по закону страхование в данном случае необязательно. СМС-рассылки услуг банка также могут быть включены в договор исключительно в случае добровольного согласия, добавил Данилов.

Банк также не имеет права включать в условия договора какие-либо дополнительные комиссии за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, заключил адвокат.

Ранее стало известно, что в 2022 году банки начнут тестирование систем предоставления кредитов по биометрическим данным через банкоматы.