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Министр экономики Бразилии предложил создать единую валюту Южной Америки

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Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил о необходимости создать единую валюту для стран Южной Америки, сообщает ТАСС.

«Через 15-20 лет в мире останется не более 5-6 значимых валют: евро, валюта Китая, останется доллар с его зоной влияния. И нам необходимо следовать примеру Европы, которая начинала с общего рынка, затем приводила к единообразию курсы валют и в итоге вышла к монетарному союзу — вершине интеграции. Это практически Соединенные Штаты Европы», — заявил Гедес на парламентских слушаниях.

По мнению бразильского министра, единая валюта станет благом для Южной Америки и поможет справиться с экономическими проблемами в регионе.

«Аргентина практически лишилась валюты из-за инфляции в 50%, в Венесуэле гиперинфляция, Эквадор был вынужден перейти на доллар. В будущем можно было бы пойти по пути валютной интеграции», — заявил Гедес.

Он уточнил, что недавно ставший независимым от правительства Центробанк Бразилии сможет стать центральным механизмом валютной интеграции.

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