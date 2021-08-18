Больше половины малых предпринимателей хотят увезти свой бизнес в другой регион

50,4% российских предпринимателей в сфере микро- и малого бизнеса задумываются о переезде в другой регион вместе со своим бизнесом, показал опрос технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» (есть у «Газеты.Ru»).

В качестве альтернативного места ведения бизнеса 43% предпринимателей рассматривают Москву. Еще 10,9% опрошенных готовы перевезти бизнес в Санкт-Петербург, а остальные 45,7% выбрали бы другие регионы.

«В основном предприниматели разочаровываются в потенциале своего региона после трех лет ведения бизнеса. Согласно результатам опроса, предпринимателей не устраивает низкая платежеспособность населения (39%), отсутствие квалифицированных кадров (37%), высокая конкуренция (33%)», — заявили в «Like Центр».

Согласно данным опроса, 83,1% предпринимателей запустили бизнес в регионе, в котором проживали на тот момент. Переехали в Москву или Санкт-Петербург, чтобы открыть дело, 2,9%, в другой регион – 6,1%, остальные 7,9% выбрали другой вариант.

Опрос проводился среди более 1200 респондентов из 86 регионов России, с 9 по 16 августа.

По итогам 2020 года малый бизнес потерял 2,8 трлн руб. оборота, показало ранее исследование Национального рейтингового агентства (НРА). Самые крупные потери зафиксированы после снятия эпидемиологических ограничений в третьем квартале.

За счет чего бизнесу удавалось выжить – читайте в материале «Газеты.Ru»