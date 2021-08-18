В Европарламенте заявили о несоответствии «Северного-потока — 2» законам ЕС

Деятельность компании Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям европейского законодательства, в частности третьего энергетического пакета. Об этом заявила депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анни Фотыга, спрашивая у Еврокомиссии, какие действия предпринимаются для остановки «сомнительного» газопровода «Северный поток — 2». Текст обращения парламентария поступил в распоряжение «Газеты.Ru».

«Компания (Nord Stream 2 AG. — «Газета.Ru») не желает соблюдать фундаментальные правила третьего энергетического пакета (законодательство ЕС о либерализации газовой сферы*. — «Газета.Ru»). В частности, владелец трубопровода хочет избежать требований, которые касаются разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, что должно учитывать стоимость всего газопровода. Другой ключевой фактор — негативное влияние газопровода «СП — 2» на безопасность энергопоставок ЕС, его государств-членов, ассоциированных партнеров и принцип энергетической солидарности», — сообщает Фотыга.

Депутат также напомнила о том, что Nord Stream 2 AG ранее запросила у регулятора сертификацию «Северного потока — 2» как независимого оператора системы передачи. По ее мнению, регулирующий орган «обязан» отклонить данный запрос».

«В июне 2021 года Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию по модели независимого оператора системы передачи (independent transmission operator, ITO). Предоставление сертификации ITO возможно только для систем передачи, существовавших до 23 мая 2019 года, а газопровод «Северный поток — 2» к этому времени еще не был построен. Более того, зарегистрированная в Швейцарии компания (Nord Stream 2 AG. — «Газета.Ru») не соответствует базовым требованиям для сертификации. Регулирующий орган обязан отклонить любую сертификацию, которая может представлять угрозу безопасности энергопоставок любого из государств-членов (ЕС. — «Газета.Ru»)», — говорится в обращении польского парламентария.

В связи с этим она обращается в Еврокомиссии с вопросом о том, какие действия она собирается предпринять, чтобы обеспечить соответствие «Северного потока — 2» третьему энергетическому пакету и отклонить любые отступления от законодательства ЕС. Фотыга также уточняет, поддерживает ли Еврокомиссия призывы ряда стран ЕС остановить «сомнительный» газопровод.

«Какие меры собирается предпринять (Европейская. — «Газета.Ru) Комиссия, чтобы обеспечить соответствие «СП — 2» третьему энергетическому пакету, включая процедуру сертификации, проводимую Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA), и отклонить любые отступления, противоречащие законодательству ЕС?… Как (Европейская. — «Газета.Ru») Комиссия поддерживает призывы государств-членов ЕC, парламента и стратегических партнеров ЕС остановить сомнительный газопровод», — спрашивает бывшая глава МИД Польши.

* Третий энергетический пакет вступил в силу 3 сентябре и призван либерализовать газовый и электрический сектора. Пакет законов призван ограничить монополии поставщиков газа и электричества, которые используют имеющиеся у них способы доставки своей продукции к потребителям, чем блокируют поставки конкурирующих компаний.