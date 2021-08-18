Финансист назвал рискующие рухнуть из-за кризиса валюты

Снизить госдолг, который нарастили многие развивающиеся страны после 2020 года, не получится в случае очередного кризиса, поэтому постсоветские страны, которые имеют внешние заимствования в валюте, могут пострадать. Об этом беседе с агентством «Прайм» рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По его словам, кризис может наступить в случае, если США поднимут ставки и, как результат, подорожает валютный долг. Он будет похож на тот, который произошел в 1998 году, однако на этот раз Россию кризис не коснется, так как «у нас резервы превышают размер долга».

Русецкий напомнил, что когда США в 2018 году повысили ставки, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, а в Турции начался валютный кризис. В этот раз пострадать могут постсоветские страны, которые обладают высокой долей внешнего заимствования в валюте. В частности, Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Кризис может также коснутся и некоторых крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам.

«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы. Так что ослабление национальной валюты — естественный процесс в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт (включая услуги)», — объяснил эксперт.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что рубль находится в числе валют, имеющих потенциал к росту.