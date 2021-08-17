Лавров заявил, что завершение «Северного потока — 2» не остановить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки сорвать завершение «Северного потока — 2» обречены на провал. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хотя попытки такие будут. Причем Еврокомиссия ведет себя непорядочно», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что компании, которые осуществляют, инициируют и финансируют «Северный поток — 2», построили его практически до последней мили. Однако, США видят в этом проекте «раздражитель для Украины и хотят своего нового союзника защитить».

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One заявлял, что единственный оставшийся у Соединенных Штатов способ остановить газопровод «Северный поток — 2» — испортить отношения с Германией. По его мнению, только через «колоссальный разрыв» с ФРГ у США получится остановить завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода.