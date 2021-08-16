«Известия»: в России появятся авиабилеты за один рубль

В России могут появиться в продаже авиабилеты за один рубль. Приобрести их смогут только взрослые, летящие с детьми, пишут «Известия».

В июле правительство выделило субсидии в размере 2,65 млрд рублей на перевозку семей — 1,3 млрд рублей пошли на проезд в купейных вагонах, остальные 1,35 млрд рублей были направлены на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. Для этого нужно было указать маршруты, по которым перевозчик согласен летать, размер субсидии и специального тарифа на одного пассажира.

По данным источника издания, авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в один рубль, чтобы гарантированно получить дотацию. Участвующие в конкурсе перевозчики не знали, какую цену установят конкуренты, поэтому для получения преимущества нужно было установить стоимость как минимум меньше предельной.

О том, что Nordwind действительно действительно указала тариф в один рубль на перевозку одного пассажира в одном направлении, подтвердил представитель Росавиации. Уточняется, что авиакомпания заявилась на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Всего в продажу может поступить около 25 тысяч билетов по одному рублю.

Всего на получение субсидий претендуют семь российских перевозчиков: S7 Airlines — по 32 маршрутам, «Уральские авиалинии» — по 11 направлениям, Nordwind — по 6, «Аэрофлот» — по 3, Smartavia — по 1, Red Wings — по 2 и «Азимут» — по 5.