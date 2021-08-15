Глава «Победы» считает, что государство не должно компенсировать потери авиакомпаний

Правительство не обязано компенсировать потери авиакомпаний из-за пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — пояснил глава авиакомпании.

В период пандемии правительство предоставило авиакомпаниям и фирмам, которые работают в сфере туризма, отсрочку по выплате налогов. В мае на поддержку авиакомпаний кабмин выделил 23,4 млрд рублей.

«Победа», которая вынуждена была приостановить полеты в апреле и мае прошлого года, просила Росавиацию компенсировать потери за эти месяцы, но компании отказали.

«Раз правительство выделило средства (23,4 млрд руб. — прим. ред) для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — пояснил такой шаг Калмыков.

Он напомнил, что несмотря на полученную господдержку, из 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний 2020 год закончила с прибылью только «Победа», заработавшая 1,4 млрд рублей благодаря снижению цен на билеты.