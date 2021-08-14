Акции некоторых застройщиков подорожали больше, чем квартиры

Сначала пандемии значительно подорожали акции отдельных застройщиков — до 220%, пишут «Известия».

В частности, акции ГК «Самолет» в начале января стоили 963,8 рубля за штуку, а 11 августа была зафиксирована цена в 3088 рубля — за полгода она выросла более чем в три раза, отмечает издание.

Другой пример — компания «ПИК». Ее активы за первое полугодие почти в два раза, — с 596,7 до 1189 рублей, то есть почти на 100%.

При этом, стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге за тот же период увеличилась, но разница составила менее 10% — по данным «Циан», цены за квадратный метр выросли на 38,2% и 41,2% и на 16,6% и 23,6% на вторичном рынке в каждом из городов соответственно.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев объяснил «Известиям», что ценные бумаги можно считать альтернативой инвестициям в жилье — квартиру не купить по «квадратам», а акции можно покупать хоть и по одной.

Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров отметил, что, даже несмотря на видимую корреляцию между ценами на недвижимость и акциями компаний, которые ее строят, у этих двух типов инвестиций разные драйверы роста стоимости.

В частности, стоимость активов и динамика их цены зависит от положения компании в инвестиционном цикле. Так, «Самолет» и ПИК, по его словам, находятся в конце — за последние годы эти компании много инвестировали, завершили ряд проектов и сейчас обоснованно продают квартиры по выросшим за время пандемии ценам.

Компании, чьи акции дорожают несущественно или дешевеют, только начинают инвестировать в крупные стройки, и, возможно сталкиваются с трудностями уже на этом этапе.

Ранее в Центробанке заявили, что российский рынок недвижимости близок к перегреву, о чем свидетельствует рост цен на первичное жилье.