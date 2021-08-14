Польский эксперт заявил, что страна «проиграла» в борьбе против «Северного потока--2»

Соглашение Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2» стало еще одним «предательством союзников», пишет для издания Mysl Polska независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

«Это напоминает пословицу «коня куют, а жаба лапы подставляет», ведь Америка вела тяжелый артиллерийский огонь по... проекту, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша сыграла в этой игре вспомогательную роль, что с точки зрения наших экономических и политических интересов — очень затратно. Обрекая нас на борьбу на два фронта, которую мы, в конце концов, болезненно проиграли», — пишет Щесняк.

Автор подчеркнул, что договоренности США и Германии по российскому проекту вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине, и «шоковый синдром» хорошо заметен.

«Чтобы укрепить нашу решимость противостоять трубопроводу, нам каждый день твердили, что мы — Польша — являемся Давидом, сражающимся с Голиафом, главной силой оппозиции, и наш зарубежный союзник поддерживает нас в нашей героической борьбе», — говорится в статье.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Через Польшу также проходит газопровод.

Ранее в Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока — 2».