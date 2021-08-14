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России предсказали рекордные показатели нефтедобычи в ближайшие два года

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Depositphotos

Поставки нефти в России вырастут до нового рекорда в июле 2022 года и могут достигнуть пика в 2023 году, прогнозирует норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Из данных прогноза следует, что решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно прийти в себя от связанного с COVID-19 сокращения показателей — страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата газа за месяц.

«Прогнозы Rystad Energy указывают на 2023 год как на пиковый год, а также на годовой уровень добычи, ожидаемый на уровне 12,16 млн баррелей в сутки. Рост добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет обеспечиваться за счет новых проектов «Роснефти» и «Газпромнефти», — сообщила компания, уточнив, что только «Роснефть» предоставит более половины резервных мощностей России.

Прогноз Rystad Energy гласит, что добыча в России будет расти на относительно новых месторождениях с истощением от 25% до 50%, операторы не смогут увеличить добычу на зрелых месторождениях, так как будет сложно и дорого вернуть в эксплуатацию скважины, которые были закрыты в соответствии с сокращениями добычи ОПЕК+.

Ранее ОПЕК пересмотрела прогноз по мировой добыче нефти — добывать будут больше, чем предполагалось, причем прибавка произойдет в основном за счет России и США, не входящих в картель.

Накануне стало известно, что «Роснефть» в первом полугодии добыла 93,3 млн тонн жидких углеводородов.

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