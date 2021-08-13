«Столото» и Group-IB заблокировали более 7 тыс. сайтов мошенников

В первом полугодии 2021 года крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB заблокировали более 7 тысяч мошеннических ресурсов.

Всего было заблокировано 7460 мошеннических ресурсов, выдающих себя за государственные лотереи: 7306 сайтов, 25 мобильных приложений, 2 почтовых адреса с фишинговыми письмами, а также 127 фейковых аккаунтов и групп в соцсетях использовали бренд «Столото».

За первое полугодие 2021 года «Столото» уведомило Роскомнадзор и ФНС России о 4 тыс. нелегальных сайтов, действующих под видом государственной лотереи. Всего с 2017 года специалистами «Столото» было выявлено 50 тыс. таких ресурсов.

«Чем больше мы наблюдем переход в онлайн, тем все более изощренными становятся действия мошенников. Наш комплексный подход к выявлению скама и фишинга в интернете, работа по регулярному мониторингу, блокированию и предотвращению мошенничества под видом государственных лотерей, которая ведется в режиме 24/7, 365 дней в году, обеспечивают безопасность участников государственных лотерей, что стоит для «Столото» во главе угла», — сказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (принадлежит Армену Саркисяну), в состав которого входит «Столото», Екатерина Тутон.

«В рамках нашего партнерства со «Столото» с помощью высокотехнологичной платформы Group-IB Digital Risk Protection (DRP), основанной на нейросетях и гибко настраиваемой под защиту конкретного бренда, блокируются все потенциально подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках. Анализируя десятки различных источников, среди которых — доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений, решение Group-IB полностью автоматизированно выявляет и блокирует любые нарушения, связанные с незаконным использованием бренда и символики «Столото»», — отметил заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, «Столото» рекомендует помнить основные правила: шанс выиграть в лотерею есть только в случае покупки лотерейного билета, государственные лотереи никогда не просят переводить средства для получения выигрыша, не переходить по ссылкам, которые обещают бесплатные билеты, обращать внимание на предупреждение браузера о посещении опасных сайтов.